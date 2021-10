DJ Plano da Auchan para adquirir Carrefour por cerca de $19mM num impasse - media

(DJ Bolsa)-- O plano da Auchan para adquirir a rival Carrefour SA por cerca de $19 mil milhões atingiu um impasse sobre os termos do acordo, avança a Bloomberg, citando fontes anónimas.

--A administração da Carrefour e os acionistas estratégicos viram o preço proposto pela Auchan no intervalo entre os 20 euros ($23,15) e EUR21,25 por ação como muito baixo, e a estrutura de uma transação em ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone