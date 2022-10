DJ Polícia dinamarquesa diz que fugas do Nord Stream foram provocadas por "explosões"

(DJ Bolsa)-- Uma investigação preliminar das autoridades dinamarquesas aos gasodutos Nord Stream mostrou que os danos foram causados por fortes explosões, disse a polícia de Copenhaga em comunicado esta terça-feira.

A Dinamarca está a investigar as fugas que começaram no mês passado nos gasodutos Nord Stream e Nord Stream 2 na zona económica exclusiva do país, com a Polícia de Copenhaga e ...