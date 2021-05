DJ Poupanças da Covid-19 podem acelerar economia, se consumidores as gastarem

(DJ Bolsa)-- As famílias dos países mais desenvolvidos acumularam um nível de poupanças sem precedentes para gastar num momento em que algumas áreas da economia reabrem depois de um ano em suspenso.

Contudo, não é garantido que os consumidores aproveitem a oportunidade com entusiasmo. Se forem contidos nos gastos, a recuperação será menos rápida do que poderia.