DJ Preço das ações da IPO da Airbnb supera intervalo alvo nos $68,00

(DJ Bolsa)-- A Airbnb Inc. já definiu o preço das ações para a oferta pública inicial bastante acima do limiar superior do intervalo alvo, dando mais um sinal do entusiasmo dos investidores pela startup de alojamento.

O preço de $68 por ação, que confirma uma notícia do The Wall Street Journal, supera bastante o alvo indicado anteriormente de $56 a $60.