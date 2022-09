DJ Preço do gás na Europa dispara com encerramento do Nord Stream

(DJ Bolsa)-- Os preços da energia na Europa disparam esta segunda-feira, depois de a Rússia ter suspendido o fornecimento de gás natural através do importante gasoduto Nord Stream, ameaçando mais famílias e empresas por todo o continente.

Os futuros do gás natural no noroeste europeu, que refletem o custo do combustível no mercado grossista, disparam mais de 30% esta segunda-feira, mas continuam abaixo ...

