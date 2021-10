DJ Preço do gás natural cai após comentários de Putin

(DJ Bolsa)-- O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que Moscovo está preparada para trabalhar na estabilização do mercado global de energia, o que levou a inversão brusca do preço do gás natural, que antes estava em máximos históricos.

O líder russo pareceu sinalizar que conseguia ajudar a estabilizar a crescente crise de escassez de gás natural na Europa. Os preços elevados alastraram-se ...

