DJ Presidente do Saudi National Bank demite-se após comentários sobre Credit Suisse

(DJ Bolsa)-- O presidente do maior acionista do Credit Suisse demitiu-se, poucas semanas depois de ter feito comentários numa entrevista televisiva em que excluía investimentos adicionais no banco europeu.

O Saudi National Bank, que detém 9,9% do Credit Suisse, disse num comunicado na segunda-feira que o presidente do banco, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, demitiu-se da administração devido a "motivos pessoais"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.