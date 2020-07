DJ Procter & Gamble regista maior subida das vendas desde 2006

(DJ Bolsa)-- A Procter & Gamble Co. registou a maior subida homóloga das vendas desde 2006, com a pandemia a manter os consumidores em casa e mais focados na higienização dos espaços.

A procura por produtos de limpeza e papel higiénico nos EUA disparou durante a primavera e início do verão, ao passo que a reabertura da economia da China -- o maior mercado da empresa -- também impulsionou as vendas.