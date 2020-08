DJ Procuradores fecham caso contra membro da administração da Volkswagen

(DJ Bolsa)-- Os procuradores alemães arquivaram o caso do presidente do conselho de supervisão da Volkswagen AG Hans Dieter Poetsch que envolvia manipulação de mercado relacionada com o escândalo de diesel do grupo Volkswagen.

A procuradora Melanie Rischke disse esta quinta-feira foi paga uma multa de EUR1,5 milhões ($1,8 milhões), sem mais detalhes específicos.