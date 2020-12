DJ Programa da vacina para a Covid-19 da Sanofi, Glaxo sofreu um atraso

(DJ Bolsa)-- A Sanofi SA disse esta sexta-feira que o programa da vacina para a Covid-19 que está a desenvolver com a GlaxoSmithKline PLC sofreu um atraso.

A empresa francesa disse que o objetivo do programa é melhorar a resposta imunitária dos idosos, mas os resultados intercalares da Fase 1-2 mostraram respostas de imunidade insuficientes nesse grupo.