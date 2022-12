DJ Qatar avisa Bruxelas que alegações de suborno complicam negociações energéticas

(DJ Bolsa)-- O Qatar alertou no fim de semana que a investigação das autoridades de Bruxelas sobre o envolvimento num alegado esquema de suborno e troca de influência pode afetar negativamente as negociações energéticas com a Europa. Ao mesmo tempo, o Qatar condenou a decisão do Parlamento europeu de suspender quaisquer relações com a nação do Golfo Pérsico.

A decisão do Parlamento ...