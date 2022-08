DJ R Unido: Confiança do consumidor cai para mínimo recorde em agosto

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor do Reino Unido caiu para um mínimo recorde em agosto, com a pressão do custo de vida e as perspetivas económicas fracas a continuarem a pesar.

O barómetro de confiança do consumidor compilado pela firma de research GfK caiu para -44 pontos em agosto, face a -41 pontos em julho, o mínimo desde que a sondagem começou em 1974, e abaixo das expectativas dos economistas ...

