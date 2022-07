DJ R Unido: Confiança do consumidor continua em mínimos em julho

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor do Reino Unido continuou muito reduzida em julho, com a pressão do custo de vida e as fracas perspetivas económicas a acentuarem-se.

O indicador de confiança económica compilado pela firma de research GfK manteve-se a -41 pontos em julho, o mínimo desde o arranque da sondagem em 1974 e em linha com as expectativas dos economistas.