DJ R Unido: Confiança do consumidor deteriora-se inesperadamente em janeiro

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor do Reino Unido deteriorou-se inesperadamente em janeiro, depois de uma melhoria no final do ano passado, o que demonstra a persistência de problemas como a inflação elevada e as subidas de taxas de juro que reduz o poder de compra dos britânicos.

A firma de research GfK disse que o barómetro de confiança do consumidor caiu para -45 pontos em janeiro, face a -42 pontos em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.