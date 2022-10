DJ R Unido: Johnson não avança na corrida a PM; Sunak em vantagem

LONDRES (DJ Bolsa)-- O antigo ministro das Finanças do Reino Unido Rishi Sunak deu um grande passo em frente para se tornar primeiro-ministro do país, depois de o principal rival, Boris Johnson, ter dito que não vai continuar na corrida.

A decisão de Johnson deixa Sunak como o principal favorito a substituir Liz Truss no cargo de líder do governo. A outra candidata ao lugar é Penny Mordaunt, a líder da Câ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.