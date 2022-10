DJ R Unido: Truss admite falhas de comunicação sobre plano económico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LONDRES (DJ Bolsa)-- A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, disse que o seu governo podia ter feito um melhor trabalho a preparar os mercados financeiros para o inesperado corte de impostos financiado pelo aumento da emissão de dívida, mas defendeu o pacote de medidas económicas.

"Deveríamos ter preparado melhor o terreno", disse Truss numa entrevista à British Broadcasting Corp. no domingo. Foi o primeiro reconhecimento de ...