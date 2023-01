DJ R Unido: Vendas a retalho caem pelo segundo mês seguido em dezembro

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho do Reino Unido voltaram a cair em dezembro, acrescentando aos sinais de fragilidade do consumo privado no final do ano.

Os volumes de vendas a retalho caíram 1% em dezembro, face a novembro -- quando caíram 0,5%, uma leitura revista, diz o Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS, esta sexta-feira.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.