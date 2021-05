DJ Regulador britânico dá aprovação final à fusão Virgin Media-O2

(DJ Bolsa)-- A autoridade para a concorrência e mercados dos Reino Unido disse esta quinta-feira que deu luz verde à proposta de fusão entre a Virgin Media, da Liberty Global PLC, e da O2, da Telefónica SA, num acordo que deve criar uma das principais operadoras de telecomunicações do país.

A decisão final do regulador para a concorrência segue-se a uma aprovação provisória dada no mê... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone