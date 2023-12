DJ Regulador britânico examina parceira entre a Microsoft e a OpenAI

(DJ Bolsa)-- Os reguladores do Reino Unido disseram que estão a examinar a parceria da Microsoft com a OpenAI, marcando o primeiro passo de uma das autoridades para a concorrência mais importantes do mundo no escrutínio da relação entre a gigante tecnológica e a empresa de inteligência artificial por detrás do ChatGPT.

A Autoridade para a Concorrência e Mercados, ou CMA, do Reino Unido disse esta sexta-feira ...