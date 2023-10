DJ Regulador britânico quer inquérito a domínio da Amazon, Microsoft na cloud - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O regulador dos media do Reino Unido, a Ofcom, vai recomendar uma investigação concorrencial ao domínio da Amazon e da Microsoft no mercado de cloud britânico, avançou a Reuters, citando fontes próximas do assunto.

-- A recomendação da Ofcom de uma investigação concorrencial vai constar do seu relatório final sobre o assunto, a ser publicado na quinta-feira, diz a Reuters.