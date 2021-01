DJ Regulador da UE aprova vacina da Moderna para a Covid-19

(DJ Bolsa)-- A Agência Europeia do Medicamento aprovou esta quarta-feira o uso da vacina da Moderna Inc. para a Covid-19, dando ao bloco uma segunda vacina para lutar contra a pandemia do coronavírus.

A agência disse que avaliou cuidadosamente a segurança e eficácia da vacina e que a recomenda para uso em pessoas a partir dos 18 anos.