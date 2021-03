DJ Regulador de Nova Iorque não encontra violações no acesso ao Apple Card

(DJ Bolsa)--O Departamento de Serviços Financeiros do estado de Nova Iorque disse que não encontrou provas de discriminação nos pedidos de um cartão de crédito lançado pela Apple Inc. e pelo Goldman Sachs Group Inc. mas frisou a necessidade de atualizar os modelos de pontuação de crédito e leis antidiscriminação no acesso a crédito.

"Embora não tenhamos encontrado violações do cré... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone