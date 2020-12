DJ Reguladores aéreos dos EUA alertam sobre problemas na aterragem dos Boeing 787

(DJ Bolsa)-- Os reguladores de segurança aérea dos EUA recomendaram alterações nos procedimentos dos cockpits para combater potenciais erros nos sistemas de aterragem automatizados em todos os aviões 787 da Boeing Co..

A diretiva deverá ser imposta dentro de duas semanas e sugere aos pilotos intervirem e abandonarem as aproximações de aterragem se o sistema automático falhar em alinhar adequadamente ...

