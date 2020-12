DJ Reino Unido: Antigo CEO do Barclays nomeado para organismo do BOE

(DJ Bolsa)-- O antigo CEO do Barclays PLC Antony Jenkins foi nomeado para o comité de regulação prudencial do Banco de Inglaterra, ou BOE, segundo anunciou o Tesouro do Reino Unido.

Jenkins vai juntar-se ao organismo em abril de 2021 com elemento externo por um período de três anos.

Jenkins liderou o Barclays entre 2012 e 2015.