DJ Reino Unido: Banco de Inglaterra mantém taxa de juro a 0,1%

LONDRES (DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra manteve a taxa de juro na quinta-feira e disse que espera que a inflação atinja 4% no trimestre final do ano.

A aceleração da inflação será temporária, disse o Comité de Política Monetária, ou CPM, esperando que o crescimento dos preços abrande para o alvo de 2% nos próximos dois a três anos.