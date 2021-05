DJ Reino Unido: BOE mantém taxa de juro a 0,1%

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, elevou as projeções de crescimento esta quinta-feira, mas manteve as taxas de juro e não sinalizou planos para alterar a sua política em breve.

O banco central manteve a taxa de juro a 0,1% e o programa de compra de obrigações a 875 mil milhões de libras ($1,217 biliões).