DJ Reino Unido: Boris Johnson anuncia demissão após série de escândalos

LONDRES (DJ Bolsa)-- Boris Johnson anunciou esta quinta-feira a demissão de primeiro-ministro do Reino Unido, depois de uma rebelião em larga escala dentro do Partido Conservador.

Numa declaração em Downing Street, Johnson não pediu desculpa e não se referiu aos escândalos que o derrubaram. "Quero que saibam como estou triste por deixar o melhor emprego do mundo", disse.