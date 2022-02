DJ Reino Unido: Boris Johnson mantém-se no cargo apesar de críticas em relatório

LONDRES (DJ Bolsa)-- A polícia britânica está a investigar dois eventos sociais que tiveram lugar na residência do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, durante o confinamento da Covid-19, reforçando os argumentos dos deputados conservadores que querem a saída do chefe do governo.

Um relatório escrito pela responsável sénior Sue Gray identificou 16 eventos sociais que tiveram lugar em gabinetes ...

