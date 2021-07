DJ Reino Unido: Boris Johnson vai isolar-se por precaução durante 10 dias

LONDRES (DJ Bolsa)-- O gabinete de Boris Johnson disse que o primeiro-ministro do Reino Unido vai permanecer isolado nos próximos 10 dias depois de o ministro da Saúde britânico ter testado positivo para o coronavírus, poucas horas antes do anúncio de um plano para eliminar quase todas as restrições ao Covid-19 em vigor no país.

