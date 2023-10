DJ Reino Unido: Confiança do consumidor afunda em outubro

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor do Reino Unido caiu em outubro, uma vez que o elevado custo de vida significou que os inquiridos evitaram fazer grandes compras antes da época natalícia, de acordo com a sondagem divulgada esta sexta-feira.

A confiança entre os consumidores britânicos caiu nove pontos para -30 pontos em outubro, de acordo com o índice compilado pela empresa de research do consumidor GfK.