DJ Reino Unido: Confiança do consumidor afunda em outubro com segunda vaga

(DJ Bolsa)-- O sentimento do consumidor do Reino Unido afundou em outubro, eliminando os ganhos dos últimos quatro meses, penalizado pela subida dos casos de coronavírus em todo o país e as novas restrições para os conter, de acordo com dados publicados esta sexta-feira.

Um indicador de confiança do consumidor da GfK caiu para -31 pontos em outubro, menos 6 pontos do que os -25 pontos registados no mês anterior.