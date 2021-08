DJ Reino Unido: Confiança do consumidor deteriora-se em agosto

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor do Reino Unido deteriorou-se em agosto, mas manteve-se nos níveis anteriores à pandemia, disse a firma de research de mercado GfK esta sexta-feira.

O indicador de confiança do consumidor situou-se a -8 pontos em agosto, menos um ponto que em julho. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma leitura inalterada nos -7 pontos.