DJ Reino Unido: Confiança do consumidor deteriora-se em julho

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor do Reino Unido voltou a deteriorar-se acentuadamente em julho, depois de meses de melhorias, uma vez que a inflação e as taxas de juro elevadas reduzem o consumo privado, de acordo com a sondagem publicada esta sexta-feira.

A confiança do consumidor caiu seis pontos para -30 pontos em junho, de acordo com o índice compilado pela GfK, quebrando assim um ciclo de cinco meses de melhoria do sentimento do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.