DJ Reino Unido: Confiança do consumidor em máximos de 5 meses

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor do Reino Unido recuperou em dezembro para máximos desde julho, mas continua em níveis bastante reduzidos devido à inflação elevada e às fracas perspetivas económicas.

A firma de research GfK disse que o seu barómetro de confiança do consumidor do Reino Unido melhorou para -42 pontos em dezembro, face a -44 pontos em novembro, e registou a terceira subida mensal consecutiva.