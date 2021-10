DJ Reino Unido: Confiança do consumidor em mínimo de 8 meses

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor do Reino Unido deteriorou-se pelo terceiro mês consecutivo em outubro, com as expectativas para a economia ao longo do próximo ano a caíram significativamente.

O índice de confiança consumidor da GfK caiu para -17 pontos em outubro, contra -13 pontos em setembro, ficando aquém das expectativas e registando o mínimo desde fevereiro.