DJ Reino Unido: Confiança do consumidor melhora em junho

(DJ Bolsa)-- A confiança entre os consumidores do Reino Unido melhorou pelo quinto mês seguido em junho, com os britânicos mais otimistas sobre a situação financeira futura, apesar da pressão do aumento do custo de vida devido à inflação elevada e subida das taxas de juro.

A firma de research GfK disse que o barómetro de confiança do consumidor ascendeu a -24 pontos em junho, face a -27 pontos ...