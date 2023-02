DJ Reino Unido: Confiança do consumidor melhora mais do que o esperado

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor do Reino Unido melhorou mais que o esperado em fevereiro, um sinal de robustez embora os consumidores continuem a sentir o impacto da inflação elevada e da subida das taxas de juro.

A firma de research GfK disse que o barómetro de confiança do consumidor subiu para -38 pontos em fevereiro, face a -45 pontos em janeiro, a leitura mais elevada desde abril e a subida compensou a queda do mês anterior....