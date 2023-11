DJ Reino Unido: Confiança do consumidor recupera antes da época festiva

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor do Reino Unido recuperou em novembro, de acordo com a sondagem publicada esta sexta-feira, alimentando as expectativas de que o consumo pode aumentar na importante temporada festiva.

A confiança entre os consumidores britânicos cresceu seis pontos para -24 pontos, invertendo grande parte da queda do mês passado, de acordo com o indicador da GfK.

Embora esta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.