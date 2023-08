DJ Reino Unido: Confiança do consumidor recuperou em agosto

(DJ Bolsa)-- A confiança do consumidor do Reino Unido melhorou inesperadamente em agosto, quase invertendo a queda de julho, um sinal de que a pressão sobre o consumo privado pode estar a aliviar à medida que a inflação abranda, de acordo com dados desta sexta-feira.

A confiança do consumidor cresceu cinco pontos para -25 pontos este mês, face a -30 pontos em julho, de acordo com o índice compilado pela GfK. O resultado foi melhor ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.