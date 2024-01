DJ Reino Unido: Consumidores mais otimistas com queda da inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os consumidores do Reino Unido continuam mais otimistas no início de 2024, de acordo com uma sondagem divulgada esta sexta-feira.

O barómetro de confiança do consumidor da firma de research GfK subiu três pontos para -19 pontos, o nível mais alto em dois anos. Esta leitura foi ligeiramente melhor que os -20 pontos previstos pelos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

