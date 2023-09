DJ Reino Unido contraiu mais que o esperado em julho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido contraiu mais que o previsto em julho, o que sugere que a atividade está a diminuir devido à restrição monetária do Banco de Inglaterra, ou BOE.

O produto interno bruto caiu 0,5% em relação a junho, disse o Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS, esta quarta-feira. A previsão dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal era de uma contraçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.