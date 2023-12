DJ Reino Unido contraiu no 3T, evita recessão por pouco

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido contraiu no terceiro trimestre, um desempenho mais fraco do que o estimado inicialmente, e escapou por pouco a uma recessão após revisões em baixa aos números dos trimestres anteriores.

O produto interno bruto do Reino Unido caiu 0,1% em cadeia no terceiro trimestre, menos que o crescimento estagnado da estimativa preliminar apresentada em novembro, de acordo com os dados do Gabinete ...