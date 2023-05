DJ Reino Unido cresce ligeiramente no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido cresceu ligeiramente no primeiro trimestre, contrariando as expectativas de há uns meses de uma recessão prolongada, mas a inflação elevada penaliza o poder de compra e as subidas das taxas de juro do Banco de Inglaterra, ou BOE, vão limitar o progresso económico nos próximos meses.

O produto interno bruto cresceu 0,1% entre janeiro e março comparando com os trê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.