DJ Reino Unido: Crescimento dos salários abranda no trimestre até agosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O crescimento dos salários no Reino Unido moderou ligeiramente no trimestre findo em agosto, aliviando a pressão sobre o Banco de Inglaterra, ou BOE, para manter as taxas nos níveis atuais.

O crescimento homólogo dos salários médios semanais excluindo bónus foi de 7,8% entre junho e agosto, de acordo com os dados publicados esta terça-feira pelo Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.