DJ Reino Unido: Crescimento dos salários volta a abrandar

(DJ Bolsa)-- O desemprego do Reino Unido estabilizou nos três meses até novembro, mas o crescimento dos salários médios voltou a abrandar, acrescentando aos sinais de que a inflação deve continuar a diminuir neste novo ano.

A taxa de desemprego manteve-se a 4,2%, o mesmo nível dos três meses anteriores, de acordo com os dados apresentados esta terça-feira pelo Gabinete Nacional de Estatísticas,...