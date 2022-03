DJ Reino Unido: Crescimento no 4T alcançou nível pré-pandemia

(DJ Bolsa)-- O crescimento da economia do Reino Unido superou a estimativa inicial para o quarto trimestre de 2021, alcançando um nível a que estava antes da pandemia.

O produto interno bruto do Reino Unido aumentou 1,3% entre setembro e dezembro, face ao trimestre anterior, e à estimativa inicial de 1%, mostram dados do Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS, esta quinta-feira.