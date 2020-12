DJ Reino Unido: Deputados aprovam acordo comercial do Brexit

LONDRES(DJ Bolsa)-- Os deputados britânicos aprovaram um acordo de comércio livre histórico com a União Europeia, um passo que não surpreende, mas que é importante para consolidar a saída suave do Reino Unido do bloco depois de mais de 40 anos como um dos seus maiores Estados-membros.

O diploma de 1.246 páginas acordado entre Londres e Bruxelas na véspera de Natal foi ratificado pela Câmara dos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone