DJ Reino Unido: Desemprego sobe com despedimentos a atingir máximo recorde

LONDRES (DJ Bolsa)-- O desemprego no Reino Unido subiu nos três meses até outubro, uma vez que os despedimentos atingiram um máximo recorde.

A taxa de desemprego subiu para 4,9%, o nível mais elevado desde o verão de 2016, disse o instituto de estatísticas do país esta terça-feira, uma vez que a pandemia do coronavírus continuou a afetar a atividade económica.