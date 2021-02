DJ Reino Unido: Desemprego subiu no final de 2020

(DJ Bolsa)-- O desemprego do Reino Unido subiu no final de 2020 enquanto o país se confrontava com a segunda vaga do coronavírus.

Contudo, as empresas criaram empregos em janeiro e o número de pessoas que pediu subsídio de desemprego desceu. Os dados em geral sugerem que o mercado de trabalho está ainda fraco, mas não tanto como no auge da pandemia, na primavera do ano passado.