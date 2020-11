DJ Reino Unido: Despedimentos atingem recorde no terceiro trimestre

LONDRES (DJ Bolsa)-- O número de trabalhadores despedidos no Reino Unido alcançou um recorde no terceiro trimestre, sublinhando os custos da pandemia do coronavírus no emprego.

Os despedimentos atingiram 314.000 pessoas nos três meses até setembro, mais 181.000 do que no trimestre anterior, disse o gabinete nacional de estatísticas, ou ONS, esta terça-feira. O governo planeava reduzir o apoio aos trabalhadores sem atividade no final ...

